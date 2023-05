Presidente del JNE rechaza citación de la Comisión de Constitución por inscripción del partido de Martín Vizcarra

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, rechazó la citación de la Comisión de Constitución del Congreso, liderado por Hernando Guerra García, por su inscripción al partido Perú Primero del expresidente de la República, Martín Vizcarra.

En el oficio emitido, el titular del organismo apuntó que no acudirá al Palacio Legislativo, debido a su condición de juez en una entidad del Estado.

"Al encontrarse aún en trámite la citada inscripción y en salvaguarda de la independencia e imparcialidad jurisdiccional no me es posible asistir a la citación cursada, pues los jueces tenemos el deber de no adelantar opinión bajo ninguna circunstancia en casos que pueden merecer ulterior pronunciamiento, en el marco del ejercicio de los derechos que asisten a la ciudadanía y a las organizaciones políticas", aseveró el titular del jurado.