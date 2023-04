Keiko Fujimori: ¿Qué trabajo tiene la lideresa de Fuerza Popular?, esto dijo el congresista Hernando Guerra

El congresista de Fuerza Popular (FP), Hernando Guerra García, fue consultado en una entrevista sobre el trabajo con el que la lideresa de su partido político, Keiko Fujimori, se gana la vida.

El integrante de la bancada naranja se presentó en los estudios de 'Canal N', donde se le cuestionó si conocía cual era el origen del dinero con el que la excandidata presidencial sustenta sus gastos.

" [¿Usted no sabe de qué vive la señora Keiko Fujimori?] Ojalá que sus ingresos puedan venir del partido y de otros lados, a mi no me preocupa eso", expresó el legislador fujimorista tras la pregunta realizada por el periodista Jaime Chincha.

Posteriormente, el parlamentario manifestó que Fujimori Higuchi vive de "construir un partido". "Su vida la ha dedicado a eso, la dedica a eso", acotó el también presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República.

Tras ello, se le consultó si tenía conocimiento de cuánto dinero recibe mensualmente la referida lideresa de FP, ante lo cual el legislador optó por guardar silencio y solo atinó a mover la cabeza de forma negativa.

Es relevante mencionar que actualmente la bancada de Fuerza Popular se encuentra inmersa en un problema que ha generado una discusión entre los fujimoristas, esto por cuenta de que se revelaron audios que evidenciarían María Cordero le recortó hasta el 75% de su sueldo a un trabajador de su despacho.

En entrevista con Exitosa, la congresista Martha Moyano consideró que personas como su citada colega no deberían identificarse como "fujimoristas" y manifestó su indignación por las pruebas expuestas, ante lo cual solicitó que la legisladora sea expulsada del partido político.

"Una indignación total, personas como estas no deberían llamarse fujimoristas. Yo he pedido ayer, en un Twitter, la expulsión del partido de esta señora porque nos avergüenza y nos indigna a nosotros [...] No nos interesa que podamos perder a un miembro, dos, tres o cuatro; no importa si es que son delincuentes y si han cometido actos de este tipo, y lo digo de esa manera porque está probado", expresó.