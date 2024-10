Protestas en UNMSM: Rectora afirma que elecciones internas de autoridades dependerá de la Onpe

En entrevista con Exitosa, la rectora de la UNMSM, Jeri Ramón, sostuvo que el desarrollo de las elecciones internas de autoridades, programadas para este viernes 18 de octubre, será decisión de la Onpe y del Comité Electoral. Ello en el marco de una protesta de estudiantes en el campus universitario.

Durante el diálogo con Juriko Novoa y Pedro Paredes en Exitosa Noticias, la representante de la Decana de América aclaró que para poder resolver las crisis que aqueja a la institución nacional ha decidido convocar a un consejo extraordinario a las 8:00 de la mañana de hoy.

"(¿El día de mañana (este viernes) se va a desarrollar este proceso electoral) Hasta donde tengo el informe sí, no va a depender de mi, sino de Onpe y el Comité Electoral, en que acuerden", declaró para nuestro medio.

Asimismo, Ramón señaló que durante la noche del último jueves se estaban controlando las áreas de la universidad. Sin embargo, aclaró que los disturbios se dan por un "pleito entre alumnos, candidatos de las facultades, y también de asambleístas".

La rectora afirmó que las elecciones tienen como candidatos a más de 5 listas por cada facultad. "La democracia se tiene que disfrutar, no hay necesidad de llegar a extremos", resaltó.

"Hay un grupo que no quiere que mañana haya elecciones y otro que no. Son 20 facultades y yo no decido por cada candidato ni por cada decano ni por cada grupo de estudiantes", manifestó.