Puente Piedra: más de 30 viviendas colapsan por crecida del río Chillón

13/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

El número de damnificados no deja de crecer. Esta vez, el caudal del río Chillón aumentó exponencialmente en las últimas horas como consecuencia de las intensas lluvias que ha presentado la capital. Hasta la fecha, ya son más de 30 las viviendas en el distrito de Puente Piedra las que colapsaron por la crecida de esta fluente.

En las imágenes de Exitosa, se logra observar como la corriente de esta fluente está pasando con gran intensidad y ha dejado una gran cantidad de viviendas destruidas a su paso. Ante esta situación, las personas afectadas han tenido que abandonar sus hogares para refugiarse en zonas más seguras.

Las autoridades municipales anunciaron que ya iniciaron el proceso de empadronamiento de la población para proceder con su reubicación. Esta acción surgió como respuestas a las constantes peticiones de los vecinos del lugar para que salvaguarden su bienestar, ya que estos derrumbes empezaron desde la mañana de hoy.

"Nos quedamos sin casa"

Un grupo de damnificados se comunicó con el programa Hablemos Claro con Nicolás Lúcar para entregar más detalles de lo sucedido y hacer de conocimiento público la difícil situación que les tocó atravesar.

"Nos quedamos sin casa por el río Chillón. Estamos literalmente en la calle, nos hemos pasado a la chacra de un vecino", contó una de las damnificadas a Exitosa.

"No tenemos apoyo ni ayuda de nadie. Nos vendieron este terreno diciéndonos que era seguro, que no llegaba al río. Ahora no nos queda ni un pedazo de calamina", agregó otra ciudadana.

Así colapsan las viviendas

Más temprano, una familia presenció cómo su casa colapsaba y empezaba a derrumbarse por el aumento del caudal de río Chillón. La lamentable situación fue muy dura para las personas que residían en este lugar, por lo cual no pudieron ocultar el llanto y la tristeza. "Se cayó mi pared ya", dijo entre lágrimas la madre afectada por esta acontecimiento.

Esto no debería estar pasando

El gerente municipal de Puente Piedra, Luis Pacheco, acudió al lugar de los hechos para evaluar los daños hacia las viviendas afectadas. Allí, indicó que estas no deberían haber sido construidas a escasos metros del caudal, pero también informó que este suceso es una anomalía, porque el nivel del agua del río Chillón ya estaba bajando.

"Formalmente, las viviendas deberían estar al menos 100 metros del río, porque esto es una zona intangible porque está en el cause mismo", señaló.

"En esta temporada, el río hasta hace dos semanas ya estaba bajando, pero este fenómeno climático ha resultado un crecimiento inesperado producto del ciclón Yaku", agregó.

De esta manera, se espera que el empadronamiento realizado por la Municipalidad de Puente Piedra permita conocer el número de ciudadanos afectados por las viviendas colapsadas en Puente Piedra por la crecida del río Chillón.