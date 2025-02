Rafael Muente denuncia obstrucción para retomar su cargo como presidente de Osiptel

En diálogo con Exitosa, Rafael Muente volvió a realizar el mismo cuestionamiento que denunció a través de su cuenta de X (antes Twitter) este 17 de febrero: el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) no le permite retomar su puesto como presidente ejecutivo luego de una suspensión por presuntas irregularidades en sus funciones.

De igual manera, precisó que existe "un juego en pared" entre la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), entidad a la cual el Osiptel está adscrita, y "quienes ilícitamente administran al regulador" para no dejarlo retomar su cargo.

El caso se origina luego de que Muente, como parte de un Programa de Alta Dirección en la Escuela de Alta Dirección de la Universidad de Piura, asistiera a cuatro días de clase en una prestigiosa escuela de Barcelona, España. El presidente fue acusado de haber dispuesto el dinero de Osiptel para financiar dicho proceso.

"Todo el procedimiento se ha caído, se ha declarado nulo. No son formalidades, porque en verdad cuando uno mira la resolución, lo que dicen que constituye una violación al debido proceso es que la imputación no se condice con las pruebas que yo he presentado. Ellos dicen que yo he dispuesto dinero, pero en ninguna parte lo demuestran", refirió Muente.