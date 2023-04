¿Rechazado por tu historial crediticio? Conoce dónde sí puedes calificar

19/04/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Necesitas solicitar un préstamo por primera vez pero no cuentas con un historial crediticio que avale tu comportamiento financiero? Muchas personas pasan por esta situación debido a que uno de los principales requisitos para calificar a productos de financiamiento en la banca tradicional es tener un sólido historial y no estar reportado como moroso en las centrales de riesgo.

Pero no te preocupes, no pierdas las esperanzas. Entidades como Prestamype, fintech registrada en la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) con más de 5 años de experiencia en el mercado, te da la oportunidad de calificar a un préstamo con garantía hipotecaria, un producto financiero con tasas atractivas, plazos de pago renovables y una evaluación de riesgo flexible en donde tu puntaje crediticio no es determinante. Pero, ¿qué más te ofrece Prestamype?

¿Cuáles son los beneficios del préstamo de Prestamype?

El préstamo con garantía hipotecaria de Prestamype te permite disfrutar de los siguientes beneficios.

Desembolsos desde S/ 20 mil hasta S/ 600 mil en menos de 15 días hábiles.

Una tasa de interés desde 1.35% que ya incluye los gastos administrativos, de tasación y levantamiento de hipoteca.

Plazos de pago de 12, 24, 36 y 48 meses renovables.

3 esquemas de pago. ¡Elige el más conveniente para ti!

¿Qué requisitos cumplir para calificar?

Para calificar al préstamo con garantía hipotecaria de Prestamype, el requisito principal es contar con una propiedad que cumpla lo siguiente:

La propiedad debe estar inscrita en SUNARP.

La propiedad debe estar ubicada en Lima Metropolitana, Callao, Arequipa Metropolitana o Trujillo.

La propiedad no debe registrar problemas legales como multas, gravámenes o afectaciones en la municipalidad o los registros públicos.

¿Qué esperas? Sí tu propiedad cumple con las condiciones requeridas, no esperes más tiempo y da el siguiente paso.