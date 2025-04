Reintegro 3: Más de 189 mil fonavistas podrán cobrar desde este 11 de abril

10/04/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El viernes 11 de abril comenzará el pago correspondiente al tercer grupo de reintegros del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), según lo informado por el Banco de la Nación (BN).

¿Quiénes son los beneficiarios en esta nueva etapa?

En esta etapa, 189,826 exaportantes y herederos que cumplen ciertos requisitos podrán acercarse a las ventanillas de cualquier sede del BN a nivel nacional para efectuar el cobro.

De acuerdo con la Comisión Ad Hoc del Fonavi, los beneficiarios de este nuevo grupo son personas mayores de 70 años que hayan pertenecido a los Grupos de Pago del 1 al 19 y que no hayan recibido montos en los reintegros 1 y 2.

También se incluyen los herederos de fonavistas fallecidos que, al 31 de marzo de 2025, hubieran cumplido 90 años o más.

Jorge Milla, miembro de la Comisión Ad Hoc, indicó en una entrevista con Exitosa que se prioriza a quienes presentan discapacidad o se encuentran registrados en el Conadis, tal como lo establece la normativa vigente.

Asimismo, enfatizó que los fondos disponibles son limitados, por lo que el número de beneficiarios es restringido en esta etapa.

¿Cómo saber si estás en la lista y qué pasos seguir para cobrar?

Los ciudadanos interesados en verificar si forman parte del tercer grupo de reintegro deben ingresar al portal oficial del Fonavi: www.fonavi-st.gob.pe/sifonavi/. Una vez en la web, deben hacer clic en el botón "4.

Consulte AQUÍ si es beneficiario del Tercer Grupo, reintegros-abril 2025", habilitado desde el jueves 10 de abril. Allí podrán consultar si están incluidos en el padrón de pago, ingresando su número de DNI.

El cobro se realizará exclusivamente en las ventanillas del Banco de la Nación, a partir de las 8:00 a.m. del viernes 11 de abril. Las regiones con mayor número de beneficiarios son Lima, Callao, Cusco y Arequipa.

Para consultas, el Fonavi ha habilitado dos canales de atención: el call center Fonavi (01-640 8655) y la plataforma de atención presencial en Jr. Carabaya N° 721, Cercado de Lima.

El horario de atención para el viernes 11 será de 8:00 a.m. a 5:30 p.m., y el sábado 12 de 8:00 a.m. a 1:30 p.m. A partir del lunes 14, la atención será de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

El inicio del Reintegro 3 representa un nuevo avance en el proceso de devolución de aportes del Fonavi. La Comisión Ad Hoc y el Banco de la Nación han establecido un procedimiento claro y ordenado, priorizando a los adultos mayores y herederos en situación más vulnerable.