Reniec brinda beneficios para el DNI de adultos mayores: ¿De qué se trata?

27/12/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) ha implementado una medida que proporcionará a los ciudadanos adultos mayores de 60 años. Esta buscará simplificar trámites relativos al Documento Nacional de Identidad (DNI). Conoce en esta nota de qué se trata y cómo se verán beneficiados las personas de la tercera edad.

¿Qué beneficio tendrán los adultos mayores?

Desde inicios de este año, el Reniec ha implementado una serie de acciones para el beneficio de los peruanos. Desde campañas para tramitar el DNI electrónico de manera gratuita, en diversas zonas, hasta la implementación de formas de tramitarlo con mayor facilidad. Ello con la finalidad de mejorar la calidad de vida de poblaciones como los adultos mayores.

Las personas mayores a los 60 años no deberán preocuparse por si es que su documento de identidad ha caducado. Pese a que sugieren que de cualquier forma este sea actualizado, están exonerados de próximas renovaciones. De esta forma, la identificación oficial para los adultos es menos complicadas.

¿Cuáles son los precios para el DNI?

Es importante resaltar que el Reniec viene implementando una campaña para masificar el DNI electrónico como alternativa principal para la identificación. La extinción paulatina del DNI azul; y amarillo en el caso de los niños, es la promoción que buscan desde el órgano identificador nacional.

Sin embargo, los precios distan entre ambas versiones, mientras el DNI azul costaba 30 soles, el electrónico vale 41. Sin embargo, como se mencionó previamente, Reniec ha implementado una serie de campañas y actividades para hacer el trámite del documento de manera gratuita en diversas zonas urbanas y rurales del país.

¿Cómo renovar el DNI?

Los mayores de 60 años pueden actualizar los datos de su documento, con las siguientes modificaciones permitidas: La fotografía, el cambio de estado civil de soltero a casado, modificación de la dirección de su domicilio y la actualización de la predisposición de donación de órganos y tejidos.

En caso el DNI vencido pertenezca a una persona que no se encuentra dentro del rango etario mencionado previamente, existen sanciones por portar un DNI vencido, entre ellos, no poder hacer procedimientos ante Sunarp, no poder acceder a herencias, cobro de bonos y/o subsidios, gestiones notariales y trámites para renovación de licencias de conducción. Como también la participación en elecciones, operaciones bancarias y formalización de matrimonios o divorcios.

De este modo se pudo conocer cuál es el beneficio otorgado a los adultos mayores de 60 años, por el Reniec. Ellos podrán evitar la actualización obligatoria de su documento, el cual ya no contará con caducidad.