Joven peruana de 16 años cruzó tres fronteras para llegar a casa de su novio: ¿Amor o locura adolescente?

Dicen que para el amor no hay edad ni distancia, y eso parece haberlo malentendido una adolescente que, contra todo pronóstico, viajó desde Lima, en Perú, hasta la frontera con Colombia, para llegar hasta La Estrella, en el departamento de Antioquia con su enamorado. Interpol tuvo que imponer un circular amarillo para dar con la ubicación de la pequeña enamorada.

La historia inició el pasado 7 de diciembre, cuando la mujercita, embelesada por los estragos del amor, sin pasaporte y sin permiso para salir del Perú, se las arregló para cruzar desde el Perú, pasar por el Ecuador y llegar hasta Colombia, por el departamento de Nariño hasta llegar a casa de su novio.

Los siguientes 10 días la madre de la niña no tuvo idea de dónde podía estar su hija, hasta que, tras un poco de trabajo, logró entrar a las redes sociales de la menor, donde encontró que la adolescente de 16 años se intercambiaba fotos "subidas de tono" con su enamorado. La madre conversó con Noticias Caracol, medio colombiano que estuvo al tanto de la situación de la menor.

"Ella se llevó su DNI de aquí, entonces es mucho más fácil de reportar. Ella no tiene un permiso para salir del país (Perú) ni mío, ni de su papá. La Interpol, su trabajo es detectar a la niña en el lugar donde se encuentra y en la condición que ella se encuentra tenía que pasar a un albergue. En ningún momento se tenía que quedar supuestamente en la casa de ese muchacho o con la mamá", contó.

¿Cómo estaba la menor?

Según detalló el medio colombiano, la joven se encuentra con buen estado de salud, tanto física como psicológica. Las autoridades dejaron que ella se quede aún en casa de su pareja, sin embargo, esta decisión no gustó a la madre peruana, lo que hizo que la joven fuera llevada a un albergue bajo los cuidados de las autoridades de Infancia y Adolescencia.

" ¿Yo cómo sé si mi hija no está embarazada? , ¿yo cómo sé que mi hija está siendo explotada sexualmente?, nadie me garantiza absolutamente... la extraño, la quiero mucho, no era la manera de salir de así del Perú, había manera de solucionar, de conversar", enfatizó. Asimismo, la madre preocupada pidió a las autoridades colombianas que se aceleren los procesos para que la joven pueda volver al Perú.

De este modo se conoció que una joven de 16 años cruzó tres fronteras, de Perú y Ecuador y Colombia, para llegar a la casa de su novio en Antoquia. La madre de la menor, preocupada pide que su hija sea repatriada.