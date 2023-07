Rutas de Lima sigue cobrando peajes pese a advertencia del alcalde Rafael López Aliaga

A pesar de que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, dio como ultimátum a Rutas de Lima para devolver y dejar de cobrar los peajes hasta ayer, sábado 29 de julio, la empresa aún efectúa dicha cobranza a los vehículos con total normalidad.

En la garita de control ubicada en el kilometro 25 de la Panamericana Norte, donde pese a que el alcalde Rafael López Aliaga dio como ultimátum a Rutas de Lima para devolver y dejar de cobrar los peajes hasta ayer, sábado 29 de julio, se continua cobrando el monto de 6,50 soles con total normalidad a todo vehículo que transite por este punto.

En diálogo con Jorge Valdez en el programa 'En Defensa de la Verdad', el presidente del colectivo Movilízate Ya - Lucha contra el Peaje, Jesús Zambrano, manifestó su desacuerdo con la presencia de dichos módulos. Además, mostró su fastidio de que ninguna persona de autoridad esté controlando esa situación.

"Pensábamos que ya se había allanado Rutas de Lima porque salimos en una marcha masiva y en esos instantes dejaron de cobrar [...] Y hoy se encuentran (los peajes) cobrando de lo más normal [...] Lo que más sorprendente es que no tenemos un solo funcionario de la Municipalidad de Lima Metropolitana y menos la presencia de Rafael López Aliaga que pensábamos que iba a hacer respetar", indicó a nuestro medio.

De igual manera, dejó a entrever que la plata cobrada en dichos peajes no estaría beneficiando a la población de la zona, debido a que indican no tener cierta infraestructural vial.

"Nosotros estamos muy desconcertados en este momento [...] No se cual es la estrategia que va a anunciar Rafael López Aliaga, estamos muy preocupados de lo que viene ocurriendo [...] En esta zona no tenemos puentes inclusivos, no hay semáforos inteligentes, y (hay) la muerte por accidentes de transito por esta zona", agregó.