Jorge Valdéz: "Le pido a Rafael López Aliaga deje de estar jugando con la expectativa de la ciudadanía"

En entrevista con Exitosa, el exregidor de Lima, Jorge Valdéz, le pidió al alcalde Rafael López Aliaga "dejar de jugar" con la expectativa de la ciudadanía, luego que el burgomaestre de la capital exigiera a Rutas de Lima devolver los peajes de la capital hasta el 29 de julio.

Durante el diálogo con Manuel Rosas en Exitosa Perú, Valdez Oyola aseguró que el alcalde de Lima tendría conocimiento de que la organización no cumplirá con su solicitud y, aún así, realizó sus declaraciones.

"Le pediría al alcalde López Aliaga que deje de estar jugando con la expectativa de la ciudadanía. López Aliaga para esta hora ya sabe que el 29 de julio a las doce de la noche Rutas de Lima no le va a entregar nada y va a seguir cobrando peajes. Debería de ser más sincero y no jugar con la expectativa de la ciudadanía", declaró para nuestro medio.

El exregidor aseveró que Rutas de Lima no entregará ningún peaje debido a que se allanarían a la disposición del Tribunal Arbitral Internacional.

"Yo estoy seguro que no va a pasar nada porque Rutas de Lima ha dicho que ellos no le van a entregar nada al alcalde porque ellos se han allanado y se allanana lo que ha dicho el Tribunal Arbitral Internacional. Hay una cautelar que no le permite a Lima continuar con el proceso de caducidad", explicó.