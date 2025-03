San Marcos 2025-II: Resultados del examen de admisión del área de Ciencias de la Salud menos Medicina Humana

08/03/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Hoy, sábado 8 de marzo, se llevó a cabo la segunda fase del examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), dónde miles de alumnos compitieron por una vacante en el Área A o Ciencias de la Salud, excepto Medicina Humana.

¿Dónde ver los resultados del examen San Marcos II?

De acuerdo a lo indicado por la Oficina Central de Admisión (OCA) de la UNMSM, hoy, sábado 8 marzo, se evaluará a 5,268 postulantes inscritos al Área A o Ciencias de la Salud, menos a Medicina Humana, mientras que el domingo, 9 de marzo, solo aquellos que postulen a la Escuela Profesional de Medicina Humana se darán cita en la Ciudad Universitaria.

Es así que, si deseas ver los resultados de este sábado, solo podrás hacerlo a través de este LINK y siguiendo a pie de la letra estos importantes y esenciales pasos:

Entra al enlace del portal de admisión UNMSM.

Selecciona la modalidad a la que postulaste.

a la que postulaste. Podrás visualizar las carreras profesionales.

Finalmente, verificará la lista de los que pudieron obtener una vacante.

La lista esta organizada por modalidades de ingreso, como traslado interno, deportista calificado, graduados y titulados, traslado externo y más. Luego, también se puede consultar la lista por cada una de las carreras de la Decana de América.

Detalles adicionales para el examen del domingo 9 de marzo

Adicionalmente, te mencionaremos algunos detalles importantes si postulas a la Escuela Profesional de Medicina Humana y tu examen es este domingo 9 de marzo.

Según las medidas de seguridad implementadas, el ingreso a la Ciudad Universitaria será entre las 6 a.m. y las 8:30 a.m., después de ello, no se permitirá ingresar a nadie bajo ningún tipo de circunstancia. Si tienes dudas sobre tu puerta de ingreso, en el prospecto adquirido podrás encontrar el mapa de la universidad, el cual explica por dónde acceder.

En cuanto a los documentos que se deben llevar, la UNMSM indica lo siguiente:

DNI original actualizado y vigente. En caso de pérdida o robo, puedes presentar el certificado de inscripción C4 emitido por Reniec.

En caso de pérdida o robo, puedes presentar el certificado de inscripción C4 emitido por Reniec. Si eres extranjero, lleva tu carnet de extranjería vigente o pasaporte.

Carnet de postulante-declaración jurada, sin firma ni impresión dactilar. Este documento debes imprimirlo a color y en hoja bond A4, aproximadamente cinco días antes de la prueba para que no tengas problemas.

De esta manera, se conoció cómo y dónde ver los resultados del examen de admisión 2025 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Área A o Ciencias de la Salud.