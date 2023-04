¡Sangre de campeón! Joven postuló más de 9 veces a San Marcos e ingresó a la facultad de Medicina

03/04/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

La perseverancia y lucha constante hicieron que José Patiño, un joven egresado de una escuela estatal, lograra su ingreso a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) después de postular más de 9 veces para la facultad de Medicina.

Todo comenzó en el 2013. Patiño terminó la secundaria y no tenía la base requerida para postular y competir en un examen de admisión como el de la Decana de América.

Así que no tuvo de otra que empezar desde cero, y nutrirse de conocimientos de diversas materias. Empezó con cursos como Filosofía, Psicología, Geografía y Trigonometría.

Exigencia al máximo

Tuvo también que acudir a una academia para lograr cimentar sus saberes. Su rutina de estudios se volvió organizada y disciplinada.

"Todo el día estudiaba. Iba a la academia en la mañana y llegaba como a las 3 p. m. a mi casa, almorzaba, descansaba un rato y desde las 5.00 p. m. hasta las 11.30 p. m. era full práctica. Agarraba los boletines y me ponía a resolverlos", precisó para La República.

En los dos primeros años de estudio tuvo que nivelarse en los 17 cursos que se toman en cuenta en la evaluación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se dedicó plenamente a resolver ejercicios, repasar y aprender conceptos.

¿Dónde hizo sus estudios de Academia?

José Patiño estudió en la Pre San Marcos durante 6 ciclos ininterrumpidos y postuló más de nueves veces.

Mejoró sus habilidades blandas

Como todo en la vida, lograr su objetivo de ingresar a una universidad estatal le costó tiempo y mucho esfuerzo. Se quedaba fuera por escasos puntos. Y es que no solo debía obtener más conocimientos para ingresar a la Decana de América, sino también mejorar la confianza en sí mismo y manejar mejor sus emociones.

El afianzamiento de sus habilidades blandas le ayudó muchísimo y tras años de incansable esfuerzo pudo lograr ingresar a la casa de estudios que tanto anhelaba: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el 2018.

"Me sentía estancado porque en 5 años no había podido ser universitario (...), pero rescato que esta etapa me sirvió para madurar y tener mayor motivación", señaló para La República.

El ahora estudiante de quinto año de Medicina, tiene un canal de Youtube donde aconseja a otros jóvenes que pasan una similar situación a lo que él vivió a no abandonar sus sueños y seguir perseverando en su tan ansiado ingreso a San Marcos.