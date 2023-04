¡Amor de madre!: Mujer se quitó la blusa en la calle para que su hija dé examen de admisión en UNMSM

01/04/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Todo por los hijos! En los exteriores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se registró que una mujer se quitó la blusa en plena vía pública. El objetivo de esta madre era lograr que su hija pueda dar el examen de admisión sin problemas.

¿Por qué se desvistió?

En declaraciones para Exitosa, la señora Kelly Riscos contó que su hija es postulante a la tercera jornada de evaluaciones que se realiza este sábado, 1 de abril, en dicha casa de estudios. Según narró, tuvo que quitarse la blusa que tenía puesta para dársela a la aspirante, debido a que les informaron que no podía ingresar a dar el examen portando un polo de manga larga.

"Mi nombre es Kelly Risco y por mi hija hago todo. Está prohibido, dicen, entran con manga larga y el polo (de mi hija) era manga larga. Mi hija tenía que entrar y me quité (la blusa), no lo pensé dos veces y me quité la blusa para dársela a mi hija, y entró. Eso es lo importante, que logró entrar", declaró en nuestro medio.

"Adiós pudor"

La acción de esta mujer fue visualizada por una gran cantidad de personas en un momento en que la 'Decana de América' recibe a más de 5 mil postulantes, quienes buscarán alcanzar una vacante. Sin embargo, no le interesó quien la vea porque ya solo faltaba cerca de una hora para que sea el cierre total de las puertas para la jornada de evaluaciones.

Kelly Riscos dijo que se tuvo que quitar la blusa en la calle y quedarse en brasier para cambiar de ropa con su hija, porque no encontraban tijeras para cortarle las mangas. "No hay tijeras y me quité la blusa, y ya. No lo pensé dos veces y adiós pudor", comentó.

Confía en su hija

Indudablemente, la mujer expresó ante las cámaras de Exitosa sus mejores deseos para su hija, Kelly Sánchez, quien postula esta mañana para entrar a la carrera de psicología. Para esta madre, los nervios son grandes, pero manifestó estar confiada en los conocimientos logrados por la mencionada aspirante durante su etapa escolar.

"Creo que más nerviosa que la postulante. (Ella) terminó el colegio recién, hace poco, y está postulando. Se preparó muy poco, pero ha sido todo siempre la suma de todo el hábito de estudio. Yo confío en ella porque han sido la suma de muchos años de estudio y dedicación, y ella ha sido una excelente alumna", señaló.

De esta manera, la madre de la postulante al examen de admisión en la UNMSM indicó que ahora tendrán una gran anécdota juntas, luego de que esta mujer se tuvo que quitar la blusa ante la mirada de varias personas, todo para lograr que su hija ingrese a rendir su evaluación.