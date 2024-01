"Se vienen meses muy duros": Madre de Katherine Gómez se pronuncia por la llegada de Sergio Tarache al Perú

En entrevista con Exitosa, la madre de Katherine Gómez, Cinthya Machare, dio a conocer cómo afronta la llegada del feminicida de su hija, el venezolano Sergio Tarache, quien arribará hoy al Perú procedente de Colombia para responder ante las autoridades judiciales por el crimen que cometió en marzo del 2023.

Durante el diálogo con Manuel Rosas en Exitosa Perú, la mujer señaló que la llegada del sujeto que el arrebato la vida a la joven de 18 años es el inicio de la búsqueda de justicia por la condena que merecería el feminicida.

"Me mantengo fuerte, se vienen cosas muy duras, momentos muy duros. Con la seguridad de que el pueblo me va a respaldar y le van a dar la condena que él merece cuando llegue al Perú", declaró para nuestro medio.

Ante la inminente llegada de Sergio Tarache al Perú, la madre de Katherine Gómez sostuvo que volverá a estar tranquila únicamente si es que el feminicida reciba la condena de cadena perpetua.

A poco tiempo de cumplirse un año desde la muerte de su hija, Machare confesó que los últimos meses han sido muy difíciles debido a que la tristeza de la perdida aún permanece. Si bien reconoció que ella continuará "en pie de lucha" hasta que se consiga justicia, admitió que existen momentos en los que se siente vulnerable.

Por ello, señaló que hoy en día su gran red de apoyo son sus dos hijos y su esposo, quienes están al lado de ella y le piden no rendirse ante las circunstancias. Así, la madre de familia.

"Hay momentos en los que me pongo de pie, por ella; pero, hay momentos en los que me siento muy vulnerable y triste (...). Mis dos hijos varones me abrazan, me dicen que todo va a estar bien, que tenemos que seguir por su hermanita. También mi esposo, (...) me dice 'Cinthya' tenemos que seguir por nuestra hija", contó.