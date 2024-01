Sergio Tarache: Feminicida llegará hoy al Perú tras ser extraditado de Colombia

Sergio Tarache Parra llegará hoy, martes 30 de enero, al Perú como parte de su proceso de extradición desde Colombia. El feminicida deberá de responder ante la justicia peruana por el delito que se le imputa tras la muerte de Katherine Gómez.

Tras más de 9 meses lejos del territorio nacional, el confeso culpable del fallecimiento de la joven de 18 años llegará a nuestro país para ser procesado por el presunto delito de contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de feminicidio.

El comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, informó que Tarache Parra estaría llegando al Perú alrededor del mediodía en las instalaciones de la Policía Aérea. Según precisó, el feminicida será trasladado mediante la ruta aérea Leticia - Iquitos, Iquitos - Lima.

El criminal vendrá acompañado por una comitiva integrada por ocho agentes que integran la unidad de Asuntos Internacionales y tres pertenecientes a la unidad de Dirección de Aviación Policial.

Asimismo, no será el único que llegue al Perú en la mencionada aeronave de la Policía Nacional. Y es que, según Zanabria, otro criminal también sería extraditado desde Colombia y llegará a nuestro país en dicho vuelo.

"No solamente está viniendo Tarache, estamos trayendo a otro criminal de tráfico ilícito de drogas que no pudo ser recogido las dos veces anteriores por una situación violenta que él generó (...). Si no lo extraditamos está vez, se caía porque era la tercera y hubiese salido en libertad", explicó Zanabria.