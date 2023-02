¡Secreto revelado! Joven muestra cómo se coloca el equipaje en una bodega de avión

08/02/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Lo que muchos se preguntaban ha sido compartido! Un joven difundió un video en el que se muestra cómo se colocan el equipaje en una bodega de avión comercial en Estados Unidos a través de la plataforma TikTok.

Chris Simonsson trabaja como maletero y todos los días realiza la misma rutina, por lo que se animo a grabar y publicar en sus cuentas personales su rauda labor, que ha llamado la atención de los usuarios.

En ese sentido, Simonsson publicó las imágenes a comienzos de este año y rápidamente obtuvo más 8 millones de reproducciones hasta el momento, en el que se ve su destreza para ordenar las mochilas de los pasajeros.

Es así que, "Cómo se ven 110 maletas dentro de la barriga de un avión" ha sido todo un éxito en la plataforma y generado diferentes reacciones de los internautas que han demostrado su respeto y admiración; sin embargo, le pidieron que cuide su integridad física.

Se ve que el muchacho, utiliza un instrumento parecido a un rodillo para ubicar correctamente cada bien de las personas, empero, el lugar es muy pequeño, por lo que necesita realizar una serie de maniobras como cuclillas o acostarse con el objetivo de realizar su labor de forma adecuada.

Asimismo, hay opiniones dividas sobre la actividad que lleva a cabo. Diferentes personas tocaron el tema del cuidado de los animales y su traslado en las aeronaves.

De acuerdo a ello, mencionaron que "perros o gatos" que van en transbordadores en muchas ocasiones, les provoca "dolor" porque no pueden ir con sus dueños y deben estar en una zona muy reducida.

Otros, sintieron sensación de claustrofobia y recordaron los casos de individuos que, por necesidad, toman la decisión de ir en las bodegas para llegar a sus destinos.

"Qué dolor saber que ahí han ido perritos o gatitos en jaulas porque no pueden ir en muchas ocasiones arriba" o "no quiero imaginarme cuando las personas van en la bodega, me dio claustrofobia".

Mira aquí el video