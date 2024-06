Sedapal denuncia falta de transparencia de Sunass para fijar la tarifa de agua: "No proporciona sus criterios"

07/06/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el gerente general del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), Julio César de la Rocha, denunció una presunta falta de transparencia de Sunass para fijar la tarifa del agua, lo que ha generado gran conmoción en la población durante los últimos días.

¿Qué dijo Sunass?

En una anterior entrevista a Gestión, el superintendente de Saneamiento (Sunass), Mauro Gutiérrez Martínez, aseguró que la tarifa de agua podría duplicarse en Lima y que en otras de las regiones del país sería hasta siete veces más de su precio actual.

Dicha declaración generó gran polémica, por lo cual, el gerente general de Sedapal decidió brindar más detalles y desmentir que la empresa de la que está a cargo sea la encargada de fijar los precios de este servicio básico en todo el Perú, lamentando que el regulador Sunass esté " lanzando información tendenciosa ".

"Precio no subirá"

Además, informó que la tarifa de agua ya sufrió un incremento, por lo que el precio ya no debería sufrir más aumentos. A su vez, manifestó que Sunass "no es transparente" porque "no les brinda los criterios" con las que fijan la tarifa, ya que con ello, Sedapal podría financiar sus inversiones, proceso operativo y pagar sus deudas, evitando así problemas mayores.

"Nosotros hemos solicitado al regulador (Sunass) que nos fije una tarifa en el 2021 y recién en enero del 2024 nos fijó (aprobó) un incremento tarifario del 8.4% por 5 años" , expresó.

"Arqueología financiera"

El funcionario reiteró que debido a la reserva de información del ente regulador han tenido que recurrir a Transparencia logrando determinar "una serie de deficiencias" porque "no les han imputado S/ 500 millones que pagaron por inversiones".

"Hemos desarrollado arqueología financiera porque el regulador te da un pequeño informe y te dice esta es tu tarifa, pero no cómo sacaron esos cálculos. (...) Por ejemplo, no nos han imputado S/500 millones que pagamos por inversiones, no nos computa el verdadero costo promedio del capital fondeo que tenemos", denunció en 'Hablemos Claro'.

julio César de la Rocha aseguró que, en comparación con las tarifas en otros países de América del Sur, el costo del agua por metro cúbico "es más bajo que ver Netflix". Por ello, pidió mantener un diálogo con las autoridades de Sunass para revelar las verdaderas cifras y evitar información tergiversada y malintencionada.

"Todo incremento de tarifa es gradual, no puede ser inmediato, pero si hay un pensamiento totalmente obtuso por parte del regulador no podemos sentarnos a revisarlo", concluyó.

De esta manera, en diálogo con Exitosa, el gerente general de Sedapal, Julio César de la Rocha, desmintió que se vaya a subir la tarifa del servicio de agua potable en el país y denunció una presunta falta de transparencia por parte de Sunass.