Séptimo retiro de AFP: Comisión de Economía del Congreso no debatirá propuesta hasta el próximo año

La Comisión de Economía del Congreso no debatirá la propuesta del séptimo retiro de la Administradora del Fondo de Pensiones (AFP) hasta el próximo año.

En declaraciones a Exitosa, el congresista Carlos Anderson informó que durante la sesión de hoy se decidió postergar el debate hasta el nuevo inicio de legislatura, es decir, hasta el 1 de marzo del 2024, teniendo en cuenta que la actual culmina el 15 de diciembre.

Según indicó, integrantes del fujimorismo no habrían querido debatir el tema, ni mucho menos ponerlo en agenda.

"Parece que no se va a votar porque el fujimorismo no quiere debatir este tema. Simplemente no quiere discutir este tema (...) no quiere ponerlo en agenda. (Minutos después) No se aprobó, no se va a discutir", declaró a nuestro medio.