Sergio Tarache: Fuerzas Especiales de la PNP custodian llegada del feminicida de Katherine Gómez

Las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) custodian llegada del feminicida confeso de Katherine Gómez, Sergio Tarache, quien fue extraditado desde Colombia.

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio, se presentó una demora en la llegada del asesino Tarache, debido a que ya había pasado el control médico en Tarapoto, ciudad a la que llegó desde tierras colombianas.

Las autoridades se encuentran en la sede de la Dirección de Aviación Policial ubicada en el Callao, ya que allí llegará Tarache, tras haber fugado a Colombia hace 10 meses luego de asesinar a su expareja.

Al respecto, Exitosa pudo asistir al preciso lugar en que Sergio Tarache llegará para cumplir prisión preventiva por haber asesinado a la joven de 18 años, Katherine Gómez.

Cabe mencionar que, ya en el lugar hay presencia de los agentes especiales de la PNP, quienes aparentemente trasladarán a Tarache para continuar con las diligencias de ley.

Además, se conoció que la llegada de Sergio Tarache a Lima, se retrasó debido a que este asesino habría pasado el control médico ya en Tarapoto, ciudad arribó tras ser trasladado desde Leticia.

Ante esta llegada, la madre de Katherine Gómez, Cinthya Machare y sus allegados realizaron un plantón mientras también esperan la llegada del feminicida Sergio Tarache, por el que piden cadena perpetua.

"He venido con mi familia, amigos y conocidos de mi hija, me están esperando para exigir justicia, vamos a exigir la cadena perpetua para ese desgraciado", dijo a nuestro medio.

Según declaró la señora Cinthya Machare, con la extradición de Sergio Tarache a Perú, siente "un poco de alivio" debido a que enfrentará la justicia peruana, sin embargo, tan ella como sus allegados exigen que se dicte cadena perpetua al asesino de su hija que falleció con tan solo 18 años.

Cabe mencionar que, la madre de Katherine Gómez, realizó un viaje hasta Colombia cuando aún se evaluaba la extradición del feminicida, por lo que se mostró agradecida con las autoridades colombianas, ya que la apoyaron en el caso de su hija.

"Hoy se ve que me cumplió Colombia, yo tengo mucho que agradecer a Colombia, me abrieron las puertas de su país, me brindaron apoyo y respaldo, gracias a ellos es que se está culminando la extradición antes de lo previsto", agregó la madre de Katherine Gómez.