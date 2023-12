PJ asegura que minería ilegal es controlada por organizaciones criminales: "Antes se consideraba aislada"

08/12/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

El juez superior Omar Ahomed Chávez, del Poder Judicial (PJ), se refirió a la minería ilegal en el Perú, y aseguró que esta es un delito de peligro, e indicó que ahora se encuentra siendo controlado por organizaciones criminales.

Minería ilegal

De acuerdo al magistrado de la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Lima, quien tocó el tema en el marco de la matanza ocurrida en Pataz, La Libertad, donde 10 personas perdieron la vida tras un ataque presentado el último 2 de diciembre.

"Lamentablemente en estos últimos años (la minería ilegal) ha ido creciendo y es por eso que el legislador ha tenido que ir incorporando esta actividad que antes se consideraba aislada, pero ahora lo hacen a veces lo hacen organizaciones criminales (...) estas conductas han ido creciendo lamentablemente", dijo.

Es así que, el magistrado señalóp que el Código Penal establece una condena de cuatro a ocho años para las actividades de exploración, explotación o extracción de minerales metálicos y no metálicos que causen o generen un peligro a la salud y a la calidad ambiental o a sus componentes.

De tal modo, detalló que la referida situación conlleva a que se cometa un delito considerado "de peligro", es decir, no es necesario que se cometa un daño. "Se da (el delito) cuando las personas ponen en situación de riesgo al medioambiente y no cuentan con la autorización administrativa respectiva", dijo.

Sobre sanciones

Cabe mencionar que, de acuerdo a Ahomed Chávez, en la modalidad agravada, se comtempla una pena de cuatro a ocho años de prisión, pero además, se precisa la modalidad culposa.

La referida, "modalidad culposa", se presenta cuando no hubo la intención, pero producto de la negligencia de no cumplir con los deberes de cuidado, "el agente va a responder con una pena privativa de la libertad no mayor de tres años", señaló.

En referencia al reciente ataque contra trabajadores de una empresa minera en Pataz, La Libertad, donde fallecieron 10 personas, el juez Omar Ahomed, sostuvo que no se podría hablar propiamente de minería ilegal, sino que podría constituir otros delitos más graves, como secuestro, extorsión u homicidio, que tienen penas mucho mayores que el de la minería ilegal.

Asimismo, sostuvo que los mineros ilegales ven como rivales a las mineras formales, y esto los lleva a amenazar y a amedrentar.

