¡Incendio cerca a Mesa Redonda! Reportan siniestro en almacén a dos semanas de Navidad

Un nuevo incendio se registró en el distrito de Cercado de Lima, muy cerca a Mesa Redonda. Esta vez, el siniestro viene desarrollándose en un almacén ubicado en la cuadra 11 del jr. Huanta, hasta donde han llegado más de ocho unidades de bomberos que intentan controlar las llamas.

En declaraciones a la prensa, el gerente de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Lima, Mario Casaretto, informó que el siniestro se concentró en la parte alta del inmueble y que además, fue catalogado por los bomberos como un incendio de código 2.

Asimismo, detalló que el lugar almacena productos distintos a lo que estaría establecido en su licencia de permiso, siendo estos: motores, artefactos, repuestos de motos, entre otros más, que pertenecerían a los trabajadores de la zona.

"Cuenta con los permisos pero no con el giro por el cual le dieron el permiso. Un giro para (almacenar) juguetes no puede motores, no puede tener artefactos, repuestos para motos, que no se ha contemplado en la licencia que se le ha dado como Municipalidad", señaló Casaretto a los medios.