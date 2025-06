Sigrid Bazán confirma EN VIVO que está EMBARAZADA: "Es una nueva etapa para nosotros"

En entrevista exclusiva con Exitosa, la congresista del Bloque Democrático, Sigrid Bazán, confirmó que está embarazada. Si bien decidió no dar más detalles sobre el tiempo de su gestación, señaló que es una "nueva etapa" tanto para ella como para su esposo.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', la parlamentaria Sigrid Bazán se animó a confirmar que está esperando a su primer bebé con el empresario y deportista Fabrizio Iparraguirre.

Bazán prefirió no dar más detalles sobre el momento que vive actualmente. Sin embargo, prometió volver a ser entrevistada por Nicolás Lúcar para contarle en exclusiva cómo es que piensa llamar al bebé que lleva en su vientre.

"(¿Cuántos meses?) Mira, ya estoy no tan lejos. Ya pasé la peor parte, (pero) preferiría no dar detalles de mi vida personal (...) Tú tuviste la primicia de mi matrimonio, Nicolás, así que ya tendré que ir en persona para darte la otra primicia del nombre, del todo", agregó.

Sigrid Bazán anunció que contraería matrimonio con Fabrizio Iparraguirre durante una entrevista con Nicolás Lúcar en 2023. Aquella vez, la congresista mostró su lujoso anillo de compromiso, confirmando que su pareja le había pedido la mano desde ya hacía algún tiempo.

Fiel a su estilo, Bazán decidió no dar más detalles sobre los planes a futuro con el también deportista, puesto que si bien expresó su deseo de convertirse en madre, aclaró que por el momento lo más importante era seguir enfocada en su trabajo en el Congreso de la República.

"Me reproduciré, de repente. Sí, soy muy feliz ¿Quién sabe? No sé si me reproduciré, pero es una posibilidad, lo he pensado mucho", precisó la congresista, dejando sorprendido a más de un simpatizante que la sigue desde que estuvo en TV.