Lele Pons y Guaynaa anuncian que esperan a su primer bebé: "Contando los días para conocerte"

A pocos días de celebrar su segundo aniversario de bodas, Lele Pons y Guaynaa han compartido con sus seguidores una de las noticias más felices de sus vidas, la llegada de su primer hijo. Con una serie de tiernas fotografías, en las que la influencer presume su pancita de embarazo, la pareja dio a conocer su gran secreto, que hasta ahora solo unos pocos sabían.

Los artistas, quienes se casaron en marzo de 2023 en una fastuosa boda en Miami rodeados de amigos y estrellas del entretenimiento, han comenzado una nueva etapa en su historia de amor.

En una publicación conjunta, expresaron su felicidad con un mensaje lleno de emoción: "¡BEBÉ EN CAMINO! Contando los días para conocerte. Te amamos. Mamá y Papá".

¿Cómo reaccionaron sus amigos y seguidores?

La noticia se viralizó en cuestión de minutos, acumulando miles de 'me gusta' y comentarios de felicitaciones por parte de sus seguidores y amigos cercanos. Figuras del mundo del entretenimiento como Adamari López, Camila Coelho, Gaby Espino y Rodner Figueroa no tardaron en expresar su alegría y buenos deseos para los futuros papás.

Entre los primeros en felicitar a la pareja estuvo Mau Montaner, quien dejó un cariñoso mensaje, al que Lele respondió agradeciéndole por su apoyo en estos meses. Stefi Roitman, esposa de Ricky Montaner, también compartió una imagen junto a la influencer, mostrando su felicidad por la llegada del nuevo integrante de la familia.

Incluso, la mejor amiga de Lele, Hannah Stocking, reaccionó con sorpresa: "OMG, todavía no puedo creerlo", a lo que la futura mamá respondió con humor: "Bro, tú lo has sabido desde el primer día, cállate".

¿Será niño o niña?

Los fans de Lele ya han comenzado a especular sobre el sexo del bebé. Sin embargo, la pareja ha revelado que será en abril cuando descubran si su primogénito será niño o niña.

A través de los comentarios en su publicación, la influencer confirmó que está organizando una gran fiesta de revelación de género. "¡Ya sabes que viene la fiesta de gender reveal! ¡Vienes en abril!", escribió a la creadora de contenido española Lola Lolita.

Una noticia que sorprendió a muchos

El anuncio tomó por sorpresa a varios de sus seguidores, quienes al principio pensaron que se trataba de una broma, debido al característico sentido del humor de Lele Pons y Guaynaa. "Pensé que era una broma", "¿En qué momento pasó esto?", fueron algunos de los comentarios en redes.

La pareja, que ha compartido gran parte de su relación en redes sociales, había mantenido este secreto con discreción hasta ahora. Solo su círculo más cercano estaba al tanto, incluyendo a la modelo Nadia Ferreira, quien comentó: "Soooo happy for you!!! Love you guys", a lo que Lele respondió con gratitud: "Gracias por guardar el secreto, amiga".

Con este anuncio, Lele Pons y Guaynaa comienzan una de las etapas más emocionantes de sus vidas, y sus seguidores están ansiosos por seguir cada momento de esta dulce espera.