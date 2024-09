Sismo en Perú: Este es el epicentro, magnitud y hora exacta del temblor sentido HOY, 4 de septiembre

04/09/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú no deja de temblar. Hoy, miércoles 4 de septiembre, se registró una serie de sismos que fueron sentidos en distintos puntos de nuestro país. Por tal motivo, en la siguiente nota de Exitosa, te brindaremos los detalles respecto al epicentro, magnitud y hora exacta del evento telúrico.

Temblores registrados HOY en Perú

De acuerdo a información compartida por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), mediante su cuenta oficial de X, antes Twitter, se conoció que este miércoles, 4 de septiembre, se registraron, hasta el momento, dos temblores en nuestro país.

Si bien un sismo no se puede predecir, el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM) recomienda a la población tomar las medidas necesarias para poder realizar una correcta evacuación con el objetivo de evitar accidentes o víctimas mortales que lamentar.

En ese sentido, te detallamos que, el primer temblor sentido hoy en nuestro país tuvo como epicentro la región de Áncash, exactamente a 69 kilómetros al suroeste de Samanco, Santa.

La magnitud de este sismo fue de 4.4, con una profundidad de 35 kilómetros. Es importante mencionar que, debido a que el país se encuentra situado en el conocido Círculo de Fuego del Océano Pacífico es que los sismos se registran con frecuencia.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2024-0568

Fecha y Hora Local: 04/09/2024 05:34:26

Magnitud: 4.4

Profundidad: 35km

Latitud: -9.69

Longitud: -78.95

Intensidad: III Samanco

Referencia: 69 km al SO de Samanco, Santa - Ancash — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 4, 2024

Asimismo, el reporte sísmico del IGP dio a conocer que, a las 09:44 de la mañana, un nuevo temblor sacudió territorio peruano pero en la región de Arequipa, exactamente a 16 kilómetros al noroeste de Camana, Camana.

Su magnitud fue menor a la sentida en Áncash, puesto que fue de 3.8, con una profundidad de 70 kilómetros.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2024-0569

Fecha y Hora Local: 04/09/2024 09:44:19

Magnitud: 3.8

Profundidad: 70km

Latitud: -16.51

Longitud: -72.81

Intensidad: III Camana

Referencia: 16 km al NO de Camana, Camana - Arequipa — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 4, 2024

¿Qué hacer antes de un sismo?

Ubica las zonas seguras y estructuras firmes donde podrías protegerte.

Ten a la mano una mochila de emergencia .

. Participa en los simulacros de sismo.

Busca reforzar tu vivienda con la guía de un profesional.

¿Qué hacer durante un movimiento telúrico?

Mantén la calma y transmitir tranquilidad a los más afectados.

Aléjate de ventanas y objetos que puedan caerse y/o reventarse.

Si no tienes una salida rápida, busca inmediatamente un espacio seguro.

No utilices el teléfono para hacer llamadas. La línea suele estar sobrecargada, por lo que es mucho más recomendable enviar mensajes de texto para comunicar como te encuentras.

para hacer llamadas. La línea suele estar sobrecargada, por lo que es mucho más recomendable enviar mensajes de texto para comunicar como te encuentras. No utilices para nada el ascensor.

¿Qué hacer después de un temblor?

Revisa si se presentan fugas de gas que puedan causar fuego.

Llama a los números de emergencia: Bomberos 116, Cruz Roja (01) 2660481 y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) 106.

Auxilia a quienes se encuentren heridos.

Cuídate de las posibles réplicas, evitando estar cerca de casas afectadas por el sismo.

Si estas cerca al mar, busca el refugio más alejado de dicha zona.

De esta manera, el IGP informó que los temblores sentidos hoy, miércoles 4 de septiembre, en nuestro país fueron de 4.4 y 3.8 respectivamente.