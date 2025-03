SJL: Inquilina abandona y encierra a más de 10 perros dentro de inmueble en estado deplorable

En declaraciones para Exitosa, el dueño del local pidió a animalistas rescatar a las mascotas, quienes se encontrarían sin alimentos desde la semana pasada. La dueña de los perritos los dejó en deplorables condiciones y no se ha sabido nada de ella.

En el jirón Los Arrayanes, ubicado en San Juan de Lurigancho, se pudo reconocer un caso de maltrato animal en contra de 15 perritos de raza Schnauzer. Las mascotas se encuentran atrapadas en el interior de un local, su dueña los dejó encerrados y en pésimas condiciones.

Según se pudo conocer, la dueña alquilaba el establecimiento para lo que sería una futura pet shop o un veterinaria; no obstante, el dueño del lugar estableció que nunca llegó a desarrollar la idea de negocio. Asimismo, se conoció que los animalitos no cuentan con comida ni agua.

De igual forma, se pudo precisar los llantos y aullidos de las mascotas que no pueden salir. En palabras del propietario del espacio, a través de una tubería pudo precisar que en el interior el local se encuentra en un estado muy deplorable con muebles, ladrillos y un fuerte olor que sale del establecimiento.

"Yo no tengo comunicación con esta inquilina aproximadamente hace 6 días. La última vez que ella ha entrado ha sido el día sábado. De ahí ha salido y puso candado. Así que no ha regresado, los perros lloran, ladran. Mi preocupación es que no tengan alimentación, no tengan agua. Yo busco ayuda ahora para ver quienes se puedan hacer cargo de los animalitos", contó para Exitosa.