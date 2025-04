Sonia Delgado afirma que fue transparente con sus antecedentes antes de ser nombrada en Digemid: "Se sabía"

En entrevista exclusiva con Exitosa, Sonia Delgado, exdirectora de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), se defendió tras su destitución y afirmó que su designación no se hizo de manera irregular, ya que su historial era de conocimiento público.

Según aseguró, ella misma había sido transparente sobre su pasado y negó cualquier conflicto de interés. Con esta declaración, la exdirectora insistió en que su historial profesional no era un secreto y que su nombramiento no pasó por alto ninguna revisión.

"No es que no se haya verificado, se sabía. No he negado nada. Hace más de dos años y medio que no tengo vinculación con ninguna empresa. Es cierto, no es que no se haya sabido, se sabía", aclaró Delgado en la entrevista.