Stefano Miranda: "Lo que siempre andamos buscando es el error del policía para poder criticarlo"

Por medio de una entrevista para Exitosa Te Escucha, se conoció la postura de Stefano Miranda, especialista en derecho policial, sobre las deficiencias que sufren los agentes del orden para controlar y finiquitar la presente crisis social que vive el país desde hace dos meses.

En un diálogo con Pedro Paredes y Katyuska Torres Aybar, Miranda lamentó que la población busque continuamente errores de la Policía Nacional del Perú (PNP) para criticar y menoscabar su trabajo. Asimismo, apuntó a la inhabilitación de defensa en la que se encuentran sumidos los uniformados.

"Existen diferentes normativas, diferentes amparos normativos para que la Policía pueda trabajar, pero lo que siempre andamos buscando es el error del Policía para poder criticarlo, te das cuenta que el policía tiene armas pero no lo puede utilizar", declaró en exclusiva para Exitosa Te Escucha.

Por otra parte, detalló las restricciones que ostenta la PNP para emplear su armamento de fuego. Al respecto, mencionó que el "principio de proporcionalidad" se encuentra en "suspenso desde el 2020", lo que dificulta el trabajo de los agentes, que ahora tienen en la "legalidad" y "necesidad" sus principales argumentos.

"En las marchas los protestantes están con palos y hasta bombas caseras. Se está normalizando una conducta atípica de estos manifestantes, que ya es un acto subversivo (...) Estamos normalizando que al policía lo podemos patear, lo podemos pisotear, pero que no use su arma de fuego porque nosotros sí podemos hacer ello, la Policía no", apuntó.

Finalmente, el jurista exhibió sus sospechas respecto a los fallecimientos de pobladores en las ciudades sureñas. Miranda esbozó la teoría de que un conjunto "infiltrado" habría ocasionado la muerte de múltiples ciudadanos y no todo se trataría de acciones PNP.

"Hay que someternos a las investigaciones porque vamos a encontrar muchísimas sorpresas, yo creo que todas las muertes por proyectil de arma de fuego no son del personal policial", finiquitó.