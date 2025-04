Suero defectuoso: Familia de joven con muerte cerebral acusa a Fiscalía de negarse a recibir denuncia

Grave acusación. El abogado Pedro Alva, defensor de la familia de una paciente con muerte cerebral a consecuencia del suero fisiológico de la marca Medifarma, acusó al Ministerio Público de negarse a recibir la denuncia por este lamentable hecho.

En entrevista con Karina Novoa, el letrado acusó que tuvo que pasar hasta por tres sedes fiscales distintas para que por fin le puedan aceptar su demanda, hecho que consideró un 'pimponeo fiscal'.

"La Fiscalía de San Borja no quería conocer la denuncia, la envía a la Fiscalía de Lima Centro, lo enviaron nuevamente a Lima Este, no sé que tiene que ver con la Clínica San Borja, y la Fiscalía de Lima Este lo envía nuevamente a la Fiscalía de San Borja y la Fiscalía de San Borja Superior dice no, que la fiscalía competente es la de Ate", acusó.