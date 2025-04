César Vásquez: Alcanzan firmas para interpelar al ministro de Salud tras muertes por suero defectuoso

El congresista de la bancada Socialista, Alex Flores, informó que se logró alcanzar las firmas necesarias para presentar la moción de interpelación contra el ministro de Salud, César Vásquez, por las muertes y daños a raíz de la aplicación del suero defectuoso de Medifarma.

En declaraciones exclusivas a Exitosa, el parlamentario explicó que las firmas recaudadas pertenecen, en su mayoría, a las bancadas de izquierda, y que era bastante sorprendente que desde la derecha "pretendan blindar" al ministro de Salud, César Vásquez, pese a ser responsable políticamente de la distribución del suero fisiológico defectuoso.

"Hemos obtenido la firma de la mayoría de los congresistas del sector de izquierda; sin embargo, vemos con preocupación como la bancada de la derecha pretende blindar (al ministro) y no hacer control político frente a un tema tan grave como es la salud en nuestro país", agregó.

A su vez, descartó la existencia de un "juego en paralelo" debido a la moción de censura que también se estaría planteando en contra del titular del Ministerio de Salud (MINSA).

"No, de ninguna manera. No es un juego en paralelo, nosotros somos respetuosos de los procedimientos constitucionales. Primero debe haber una interpelación y si el ministro no satisface con sus respuestas al Pleno del Congreso, bueno viene la censura, pero a estas alturas, para nosotros la bancada socialista, nos queda claro que este señor debe ser censurado porque ha demostrado una incapacidad y una indolencia frente a los temas tan sensibles como la salud", precisó.