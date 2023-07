Tercera 'Toma de Lima': Unión de Gremios de Transporte Multimodal descarta acatar paralización para el 19 de julio

En entrevista a Exitosa, el presidente de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú, Giovanni Diez, descartó que vayan a acatar una paralización este 19 de julio, día en el que se realizará la tercera 'Toma de Lima'.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el representante mencionó que pertenecen al 70 % de agremiaciones a nivel nacional que no respetarán el cese de actividades, como protesta al Gobierno de Dina Boluarte.

"Como GTL Perú y América, Confederación de Transportistas, Unión de Gremios de Transporte Multimodal, no. Abarcamos una buena cantidad de gremios, que son alrededor del 70% a nivel nacional, no estamos acatando esta paralización", dijo a nuestro medio.

En ese sentido, Diez dijo que sí bien las autoridades no están "dando la talla" tienen que poner delante al país, para que no sufra más deficiencias en el sector económico con nuevas paralizaciones.

"Que el Perú está en emergencia eso es cierto; que las autoridades no están dando la talla, totalmente de acuerdo. Lamentablemente, tenemos que poner al país por delante y, así como está, una situación como esta va a terminar perjudicando más (...) No podemos estar haciendo más paralizaciones, la economía no da para más", añadió en su intervención.