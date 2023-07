Congresista María Cordero Jon Tay es rechazada en Tumbes y la llaman "corrupta y sinvergüenza"

La congresista María Cordero Jon Tay fue rechazada y calificada como "corrupta y sinvergüenza" por una ciudadana en Tumbes. La legisladora se encontraba en la región para cumplir su semana de representación.

Como pudo percibirse en las imágenes difundidas, en las redes sociales, la integrante de la representación nacional fue interceptada por una señora a su salida del colegio Julio César Olivera Paredes.

La moradora no tuvo reparos en acercarse lo máximo posible a la parlamentaria, quien se encontraba acompañada de otras personas. Este grupo pertenecía a la Contraloría General de la República.

Con cámara en mano, la señora dijo que la exintegrante de la bancada de Fuerza Popular (FP) es persona no grata en la región de Tumbes y todo el mundo la conoce como "la mocha sueldo".

En ese sentido, aseguró que Cordero Jon Tay no tiene "vergüenza" para arribar a la región y denominarse como tumbesina, cuando "roba" los sueldos a sus trabajadores de despacho. Del mismo modo, la acusó de reírse de sus comentarios, por la que la tildó de "sarcástica".

Como se recuerda, la exfujipopulista fue acusada de realizar cobros irregulares a trabajadores de su despacho parlamentario. Aparentemente, recortó los honorarios de su personal en un 75%.

La integrante de la representación nacional exigía este monto a sus empleados, argumentando que el dinero comprende la "devolución de favores" que recibió durante la campaña electoral.

"Vamos al cajero entonces, no sé. No, no es que no tengas, es que yo necesito, ese es el tema. Las operaciones no esperan y son personas que me han ayudado en la campaña, o sea, yo ya quedé. No puedes estar mañana, mañana, así no son las cosas", se escucha en el material.