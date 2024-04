¡Terrible! hermanas se someten a cirugía estética y terminan con los rostros hinchados

07/04/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Dos hermanas viven una pesadilla tras someterse a una cirugía estética. Las jóvenes explicaron que se realizaron este procedimiento el 5 de febrero y, a la actualidad, tienen el rostro hinchado y sienten que han quedado desfiguradas.

Hermanas denuncian negligencia tras cirugía estética

En la ciudad de Arequipa, dos hermanas de 19 y 22 años se encuentran desesperadas al tener el rostro completamente inflamado luego de someterse a un procedimiento estético en la clínica Medic Center Esthetic.

De acuerdo a La República, la madre de ellas, María Elena Coaquira, detalló que la intervención consistió en que se colocara ácido hialurónico en el labio de la menor y en la punta de la nariz y la quijada de la mayor . Sin embargo, denuncia una mala praxis ya que tras varias semanas los rostros de las féminas no desinflaman.

contó que al ver las complicaciones que han sufrido las jóvenes, las llevó nuevamente a la clínica Medic Center Esthetic para que les brinden un tratamiento, sin embargo, el médico Ricardo Bidalon Becerra las atendió y remitió a otro local de estética. No obstante, en este lugar tampoco le dieron solución.

Ante ello, llevó a sus hijas a otro médico, quien les informó que tenían una infección en el rostro. La madre desconoce qué líquido se les aplicó en la intervención. Una vez más, las hermanas fueron sometidas a otra operación, pero el resultado no fue satisfactorio. Por esta razón, la madre decidió denunciar a los médicos que atendieron a sus hijas por mala praxis.

Sufren fuertes dolores

La madre ambas jóvenes mencionó que sus hijas sufren fuertes dolores y están viviendo a base de pura medicina. Asimismo, indicó que las hermanas de han visto afectadas emocionalmente por el resultado desafortunado que han tenido por una mala praxis.

"Es una pesadilla día a día para nosotras, mis hijas no quieren ver a nadie. Me dicen que quieren morir. Sus sonrisas han desaparecido, ellas eran activas y ahora no quieren nada. Les ha salido tipo de alergia, están con pura medicina . Necesito que intervengan la clínica porque no pueden estar tranquilos y que sigan haciendo daño como les hicieron a mis hijas", concluyó para La República.

Como se mencionó, dos hermanas en Arequipa fueron víctimas de una negligencia médica al someterse a una cirugía estética. La madre de las jóvenes exige que las autoridades investiguen al lugar donde les realizaron el procedimiento, debido a que no les han brindado una solución.