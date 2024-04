¡Lamentable! Robotín está grave y teme por su vida tras infección severa por diabetes

Alan Castillo, conocido en el ambiente artístico como 'Robotín', está atravesando por un complicado momento al sufrir complicaciones en su salud. Hace unos días, el cómico preocupó a todos sus seguidores al informar que había sido internado de emergencia tras una fuerte infección en el área testicular, producto de la diabetes.

En ese momento, el humorista se mostró bastante optimista y, pese a su estado, no veía la hora de salir de este episodio de su vida y retomar sus actividades. Sin embargo, esta vez, su salud se ha deteriorado aún más, debido a que la diabetes avanzada que presenta ha comprometido el páncreas y el hígado, órganos que los tiene dañados.

Alan Castillo conversó con un diario local y explicó detalles de su salud, la cual se ha visto deteriorada por la diabetes avanzada que presenta. Asimismo, mencionó que su familia realizará un evento prosalud para ayudarlo económicamente.

Mi familia en Trujillo hará una actividad este sábado, ojalá que la gente vaya a apoyar. En Lima quiero hacer un evento con cómicos, se comunicó conmigo el 'Chino Risas' y estamos viendo la fecha.

Cabe resaltar que, hace pocos días, 'Robotín' anunció en sus redes sociales que había sido hospitalizado de emergencia, a causa de una infección en el área testicular.

"Me hospitalice debido a la diabetes descontrolada que hizo que me dé algunas infecciones en el cuerpo, sobre todo en la parte testicular. (Tengo) Empañamiento de vista, fiebre, mareos, etc. Mi glucosa está en 350 y ya me están poniendo insulina", contó en su cuenta de Instagram.