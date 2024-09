¡Tierra de nadie! Extorsionan a comedor popular desde marzo en SJL: Madres temen por sus vidas

En la zona de José Carlos Mariátegui, en San Juan de Lurigancho, las madres de familia que trabajan en el comedor popular Señor de Los Milagros denuncian estar siendo víctimas de extorsiones. Las mujeres luchadoras temen por su vida y denuncian que los amedrentamientos vienen apareciendo desde marzo del presente.

Demandan 20 mil soles para dejarlas tranquilas. A un grupo de madres que se reúne y con esfuerzo logra alimentar a ancianos y niños que no pueden costear un menú regular. Las mujeres señalan que incluso ya existieron atentados pese a que se comunicaron con la Policía Nacional. Las mujeres explicaron que intentaron negociar con los delincuentes, ofreciéndoles 300 soles mensuales, pero estos se negaron a aceptarlos.

Cartas y mensajes amenazadores quitan la tranquilidad y el empuje que varias de las mujeres, quienes ofrecen un servicio invaluable a la sociedad, necesitan para tan ardua labor. Recientemente, hampones atentaron contra el lugar disparando contra un portón. El comedor popular es parte de una agrupación de acción social que consta de un mercadillo, el comedor popular y un colegio.