Tragedia en Manchay: Escolar fallece tras grave accidente que dejó varios estudiantes heridos

Un menor de edad fallece tras el accidente registrado en Manchay. Además, una mujer de 28 años también perdió la vida. Inicialmente, se reportaron siete menores heridos, pero la cifra ha tenido cambios en cuanto a la cantidad de fallecidos.

En Manchay se produjo un terrible accidente vehicular luego de que una mototaxi que trasladaba un grupo de estudiantes chocara y dejara varios heridos que tuvieron que ser trasladados a diferentes centros de salud. Así como a la conductora, quien se confirmó terminó por fallecer.

De igual forma, una menor de 11 años pereció producto de las heridas ocasionadas en el siniestro. Los compañeros del menor se encuentran en revisión e incluso fueron trasladadas a diversos centros médicos para ser atendidos de emergencia.

La mujer fallecida se identificó como Eva Pintos y como se mencionó era la conductora del mototaxi. Asimismo, se supo por las declaraciones de una de las madres de uno de los menores internados que la conocía. También informó la situación por la que pasaba su hijo.

"No hay nada, inclusive no hay atención, porque no hay implementación. Todos los enfermos, tienen que mandarlo a los hospitales. Mi hija está entubada porque no reacciona, no han aceptado en el Hospital del Niño, se llevará al Rebagliati. Hay pequeño estables y nos apoyaron pese a no tener seguro. en el niño tendría todos los implementos, la piloto, mi amiga se vació los frenos", declaró.