¡Trágico! Seis personas resultaron heridas en terrible accidente vehicular tras despiste de combi en Ate

Un terrible accidente vehicular fue reportado en la Carretera Central luego de que una combi sufriera un despiste. Al menos seis personas resultaron heridas en el trágico incidente.

Los hechos fueron registrados en el kilómetro 15.5 de la importante vía en el distrito de Ate. Las cámaras de seguridad de la zona captaron el preciso instante en el que el conductor de la combi perdió el control del vehículo y terminó la vías del tren.

Accidente en Ate

La unidad de transporte público acabó estrellándose contra unas estructuras de material prefabricado situada al lado de la carretera. En las imágenes puede verse como la combi acabó con las llantas hacia arriba. Además, se visualiza que dos personas salieron disparadas del vehículo.

El trágico accidente tuvo lugar a la altura del paradero conocido como Horacios Zevallos. El conductor se habría dado a la fuga y los heridos serían trasladados a los hospitales de Huaycán y Ate.

Choque en Casma

Un terrible accidente también se reportó hace unos días al interior de nuestro país. Un lamentable hecho dejó consternada a la población del distrito y la provincia de Casma, en Áncash, ya que una madre perdió la vida y su menor hija se encuentra herida de gravedad tras un accidente vehicular.

Según información preliminar, alrededor de las 8:10 a.m., la mujer identificada como Lizbeth Vanessa Popayán Paz, de 41 años de edad, se dirigía con su menor de 5 años al colegio particular Santa Teresita de Jesús.

A bordo de una motocicleta tipo scooter, ambas se encontraban tranquilas en su viaje. Sin embargo, de pronto, se vieron sorprendidas por el impacto de un camión cisterna, de placa AJW-924, conducido por Wilfredo Guerra Linares. Hasta el lugar del siniestro llegaron personal de salud y serenazgo de la zona, quienes informaron que Popayán Paz tuvo graves lesiones que no le permitieron seguir con vida. Ambas fueron trasladadas hasta el Hospital EsSalud de Casma, donde se certificó el deceso de la madre de familia.

De esta manera, se ha podido constatar que los graves accidentes de tránsito se registran en la capital y al interior del país. Así como el trágico suceso reportado en Ate hoy, que dejó a seis personas heridas tras el despiste de una combi.