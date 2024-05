Ate: ¡Lamentable! Sicario asesina a bombero en el interior de un gimnasio de la Carretera Central

29/05/2024 / Exitosa Noticias / Policial

Un terrible crimen causó la consternación de los vecinos del distrito de Ate debido a que la noche del 28 de mayo, un bombero perdió la vida al recibir tres impactos de bala en plena rutina de ejercicios en el interior de un gimnasio en la cuadra 54 de la Av. Nicolás Ayllón, más conocida como Carretera Central.

¿Qué pasó en Ate?

Según información preliminar el fatídico hecho ocurrió alrededor de las 7:40 p.m., cuando el bombero de la Compañía de Bomberos Roma N° 2, identificado como Jesús Alonso Trancón Arellano, de 37 años, se encontraba realizando sus ejercicios habituales en el gimnasio Fitness Planet.

De pronto, un presunto sicario, que vestía completamente de negro y una mascarilla, se hizo pasar por un cliente y subió hasta el cuarto piso del establecimiento para preguntar sobre una membresía. Una vez que logró divisar al bombero, no dudó en sacar un arma de fuego y disparar hasta en tres ocasiones en la cabeza.

Luego, bajó rápidamente las escaleras y huyó con su cómplice, quien lo esperaba en el frontis del gimnasio, tal como se observan en las cámaras cercanas a la zona.

Buscan al culpable

Personal de serenazgo de la Municipalidad de Ate y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron hasta el lugar y cercaron la escena del crimen para poder realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y hallar a los culpables de la muerte del bombero.

Por su parte, los familiares de la víctima, devastados por la noticia, aseguran que Jesús Alonso Trancón no tenía enemigos y que el delincuente se habría equivocado de objetivo. Sin embargo, la policía no descarta la hipótesis de un posible ajuste de cuentas, ya que el sicario no se robó nada.

A su vez, personal de la Fiscalía y peritos de Criminalística trabajaron hasta altas horas en el lugar y lograron obtener algunas pistas sobre la identidad del asesino y esperan poder atraparlo pronto y llevarlo ante la justicia.

🔴🔵#ExitosaPerú | Ate: El bombero que pertenecía a la Compañía Roma 2, Jesús Alonso Trancón Arellano, fue atacado a balazos por sicario cuando realizaba una rutina de ejercicios.



Otro caso

Este no sería el primer caso que causó la alarma entre los vecinos del distrito limeño de Ate, ya que hace unas semanas, una mujer gestante denunció recibir constantes amenazas por parte de extorsionadores, quienes le vienen exigiendo la entrega de 20 mil soles y que incluso han atentado contra su vivienda haciendo uso de bombas molotov.

El susto fue grande para la familia ya que el material explosivo ingresó por la ventana del dormitorio de su hija, que descansa en el segundo piso.

De esta manera, la criminalidad y la delincuencia sigue en aumento en el Perú y esta vez se vio reflejado en la cuadra 54 de la Av. Nicolás Ayllón, conocido como la Carretera Central donde un bombero fue asesinado por un sicario en el interior de un gimnasio.