¡Trágico! Tío de barbero asesinado falleció al enterarse del crimen, según familiar: "Nos sentimos destrozados"

En entrevista con Exitosa, la tía de Antoni Yumbato Panduro, joven barbero que fue asesinado en Chorrillos, informó que el tío de la víctima falleció tras recibir la noticia del crimen.

En declaraciones exclusivas a Exitosa, Blanca Panduro, tía del barbero asesinado al interior de su local de trabajo, reveló que tanto ella como sus demás familiares se encuentran destrozados, no solo por la muerte del joven sino también porque otro de sus parientes perdió la vida a raíz de la trágica noticia.

Asimismo, exigió a las autoridades dar con los delincuentes responsables de la muerte de su sobrino, acotando que los efectivos policiales deberían estar custodiando cada esquina de las calles de Lima para poder evitar más casos como el de Yumbato Panduro de tan solo 18 años.

"Pedimos justicia, que busquen a esos delincuentes para que no sigan asesinando a los jóvenes, pedimos (...) que envíen aunque sea a cada esquina a los policías para que nos cuiden de estos delincuentes", agregó.

En otro momento, pidió ayuda económica para poder trasladar el cuerpo de Antoni Yambato a su natal Loreto, puesto que, al encontrarse en Lima, no cuentan con estabilidad económica para solventar este tipo de gastos.

"¿No saben cuántos gastos habrá por la muerte de Antoni?) No, no sabemos, queremos ayuda económica porque nosotros no tenemos", precisó.