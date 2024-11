¡Nuevo ataque! Balean bus de 'Las Flores': Desconocido fingió ser pasajero y disparó a la unidad

La criminalidad sigue en aumento. Esta vez, un bus de la empresa de transporte 'Las Flores' fue blanco de un sujeto desconocido que intentó subir a la unidad, fingiendo ser un pasajero para posteriormente disparar contra el vehículo.

El equipo de Exitosa llegó hasta el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), exactamente al A.H. 'El Palomar', ubicado en Jicamarca, y constató que debido al reciente atentado contra uno de los buses de la E.T.S. 'Las Flores', varios choferes decidieron no salir a trabajar.

Según indican los trabajadores de la empresa, dicha situación se registró la noche de este último lunes, 25 de noviembre, cuando un desconocido que fingía ser pasajero intentó subir a la unidad.

Sin embargo, la rápida reacción del chofer evitó que el hecho llegue a mayores, puesto que al notar las presuntas intenciones del sujeto, este atinó a acelerar de inmediato.

Pese a ello, el delincuente logró disparar contra el vehículo, causándole al menos tres agujeros de tamaño considerable.

Los compañeros del chofer, señalaron que este había decidido no salir a trabajar por temor a posteriores ataques en su contra. Asimismo, manifestaron que al verse envuelto en este tipo de atentado, se encontraría sumamente nervioso.

Pasajeros que usualmente toman la línea '57', se mostraron bastante atemorizados por lo ocurrido y no dudaron en expresar su malestar ante el estado de emergencia que, según indican, "no tiene frutos" .

"La gente se siente insegura, estamos desprotegidos. El Gobierno no hace nada, el ministro del Interior Santiváñez debería renunciar, ya se cumplen los 60 días de estado de emergencia y no se ve nada, no hay frutos", declaró a Exitosa uno de los vecinos de SJL.