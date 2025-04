Transportistas no descartan nuevo paro por inacción del Estado ante crisis de inseguridad

10/04/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Transportistas no descartaron realizar un nuevo paro si el Ejecutivo y el Congreso no encuentran solución a la crisis de inseguridad en el país. El representante de los trabajadores en el sector de transporte público aseguró que nada está dicho ni nada está escrito respecto a lo que solicitaron.

Nuevo paro podría ocurrir pronto

Varios representantes de los transportistas en Lima y Callao llegaron al Congreso de la República para conversar con las autoridades encargadas del país. En ellas se precisó las exigencias que los trabajadores exigían para los familiares afectados y las medidas para garantizar seguridad de trabajadores.

Uno de los representantes explicó que comprenden y respetan el trabajo policial para afrontar la situación de inseguridad, pero que lamentablemente no es suficiente. Por esta razón desean ver los avances de los efectivos con respecto a la creciente inseguridad en la capital del Perú.

También comentaron que pese a que hubo un movimiento para enfriar la decisión de realizar el paro de transportistas, la medida siguió adelante por respeto a sus colegas fallecidos y las familias que dejaron. Este motivo hizo que la decisión nuca pase por declinarse.

Asimismo, ante el cuestionamiento sobre que pasaría si la situación actual no cambia, fueron enfáticos en mencionar que no tendrían problemas en volver a organizar otro paro nacional. Por esto mismo, aseguraron que no se puede descartar nada y que nada está dicho.

Nuevo paro podría contar con más gremios de trabajadores

Sobre el paro siguiente, los representantes mencionaron que aún faltan más sectores que podrían tomar la decisión de salir a marchar para denunciar a las bandas criminales que las extorsionan. Precisamente, comentaron que podrían ser los comerciantes, quienes son igualmente objetivos de los delincuentes.

Agregó además, que decidieron seguir adelante en favor de dejar un mejor futuro para las generaciones que vienen como sus hijos o nietos. Además de querer evitar cometer el mismo error de Venezuela o Nicaragua en las que sus autoridades no dieron la cara.

"A los ciudadanos, alguien tenia que ponerse la camiseta y alguien tuvo que sumir riesgos. Porque nos sentimos indignados y ya basta de impunidad. De dañar a nuestra sociedad. Destrozando familias, si nosotros no tomamos consciencia del momento que futuro le estamos dejando a nuestros hijos o nietos", comunicaron a la población.

De esta manera, transportistas mencionaron que en caso de no observar un cambio significativo en la lucha contra la criminalidad no descartan volver a realizar un paro nacional. Sobre todo, si se suman los gremios que son también víctimas de las extorsiones.