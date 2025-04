¿Paro de transportistas continuará este viernes 11 de abril en Lima y Callao? Representante responde

10/04/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este jueves 10 de abril se llevó a cabo una jornada de paro de transportistas en Lima y Callao, en protesta por la creciente inseguridad ciudadana que afecta al sector.

Sin embargo, la paralización no se extenderá este viernes 11, según confirmó Elmer Mercado, representante del Comando Unitario de los Trabajadores de Transporte, en entrevista con Exitosa.

"La paralización era de 24 horas", declaró el dirigente, descartando así la continuidad del paro para el día siguiente. Pese a ello, indicó que la posibilidad de nuevas medidas se mantiene latente si las autoridades no atienden las principales exigencias del gremio, frenar las extorsiones y brindar mayor protección a los trabajadores del transporte público.

Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), también confirmó que no habrá extensión del paro.

En conversación con América Noticias, Valeriano señaló que desde septiembre del año pasado no han recibido respuestas concretas del Gobierno, pese a que ya se han registrado más de 16 asesinatos de transportistas y más del 50% de las empresas del rubro legal son víctimas de extorsión.

¿Qué motivó el paro del 10 de abril en Lima y Callao?

La movilización fue impulsada por los crecientes hechos de violencia que enfrentan los transportistas. De acuerdo con Valeriano, la situación se ha tornado insostenible, ya que muchos conductores y empresarios operan bajo amenazas constantes.

La inseguridad, sumada a la falta de respuestas por parte del Ejecutivo, llevó a los gremios a convocar una paralización de 24 horas como medida de presión.

"Evaluaremos con las bases. Si seguimos sin ser escuchados, volveremos a paralizar nuestras unidades", advirtió Valeriano.

¿Qué empresas y rutas se sumaron a la paralización?

A diferencia del paro realizado el 7 de abril, la jornada del 10 de abril contó con mayor participación. Elmer Mercado afirmó que el 98% de las empresas de transporte público acataron el paro y apagaron sus motores en Lima y Callao.

Entre las empresas que se sumaron estuvieron El Anconero, Sesosa (Ancón-Surco), Línea 39 (Callao-Carabayllo), Translima (Villa María del Triunfo-Miraflores), Chimpún Callao (Callao-Carabayllo) y 'La 41′ (Ventanilla-Villa El Salvador). También se plegaron rutas como Nueva Estrella, Los Loritos, Vipusa, Huáscar - Ruta C, La Roma, Corazón de Jesús, El Mandarino y Evifasa.

El paro del 10 de abril en Lima y Callao culminó sin incidentes mayores y no continuará este viernes 11. No obstante, los dirigentes han dejado abierta la posibilidad de nuevas movilizaciones si no se atienden sus demandas sobre seguridad, una situación que sigue afectando gravemente al sector transporte.