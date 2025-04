Transportistas evalúan NUEVO PARO si autoridades no atienden sus demandas: "Es nuestro justo derecho"

#EnVivo



Martín Valeriano, presidente de Anitra: No es que no denunciamos, pero cae en un saco roto la denuncia. Más del 50 % de empresas formales son extorsionadas y hay algunas que no denuncian.



