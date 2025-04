Premier sobre comunidad venezolana: "Quienes no se alineen, se convertirán en personas expulsables"

10/04/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se refirió a la situación de los ciudadanos venezolanos en el Perú y advirtió que aquellos que no se sometan a un proceso de identificación y posterior formalización serán potencialmente expulsables del país. Asimismo, enfatizó que se tomarán medidas para regularizar la situación de las personas que se encuentren en condición migratoria irregular.

Advierten medidas drásticas para indocumentados

El titular de la PCM resaltó que el Perú es el segundo país, después de Colombia, con mayor cantidad de ciudadanos venezolanos. Además, señaló que Lima es la cuarta ciudad en el mundo con mayor número de migrantes provenientes de dicho país. En ese sentido, explicó que hay personas que han llegado para trabajar de forma honesta, y otras que vinieron a delinquir.

Bajo esa misma línea, indicó que se establecerá un nuevo proceso de formalización, con el objetivo de identificar a los migrantes y separar a quienes quieren trabajar dentro del marco legal de aquellos que se mantienen vinculados a actividades delictivas.

"Algún ciudadano venezolano que por X razones se le vencieron los documentos, o no tuvieron oportunidad de hacerlo, hoy día va a tener oportunidad de hacerlo. Luego de ello tendremos ya un mapa, absolutamente sincerado, de cuántos son, quienes son y qué es lo que están haciendo", argumentó.

Adrianzén explicó que quienes no se ajusten a las medidas de identificación establecidas por el gobierno serán considerados potencialmente expulsables, aunque ello no constituya un delito penal. No obstante, si una persona expulsada reingresa al país por el mismo punto fronterizo, sí estaría cometiendo un delito.

Premier: "Pedimos que se amplíe la pena de muerte para delitos gravísimos. ¿Cómo es posible que nosotros permitamos que vivan como si nada quienes violan y matan a las niñas? Ese sociópata es irrecuperable". pic.twitter.com/4z92lzSJpy — Consejo de Ministros (@pcmperu) April 10, 2025

Alquileres, contratos y formalización

En esa misma línea, el premier explicó que se implementarán medidas para que quienes alquilen inmuebles a ciudadanos extranjeros exijan la documentación correspondiente, lo que permitirá involucrar a los arrendadores como parte activa en el proceso de formalización.

Finalmente, señaló que se pondrá en marcha un proceso para rastrear el destino del dinero obtenido por extorsiones y otros delitos.

"¿Qué se hace con ese dinero? ¿Se está enviando a Venezuela? ¿Qué recursos se están utilizando? ¿Qué vías se están utilizando? ¿Agencias bancarias o alguna otra?", cuestionó.

De esta forma, el premier Gustavo Adrianzén aseguró que el Gobierno tomará medidas estrictas para verificar y formalizar la situación de los ciudadanos extranjeros, con especial énfasis en los venezolanos, con el fin de identificar quiénes cumplen la ley y quiénes operan fuera de ella.