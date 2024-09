Transportistas resignados ante extorsiones: "Accedemos para seguir comiendo el pan de cada día"

En entrevista con Exitosa, el secretario general de Transportes Unidos, Edgar Vitor Galarza, expresó su resignación ante los constantes casos de extorsión, afirmando que solo acceden a las amenazas de estos delincuentes para seguir "comiendo el pan de cada día".

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', Vitor Galarza señaló que al momento de recibir las amenazas lo primero que hacen es no salir trabajar; sin embargo, terminan accediendo a pagarle a los extorsionadores porque viven de lo que ganan diariamente transportando gente a distintos puntos del Lima.

Además, se refirió también a las declaraciones del comandante de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, respecto a que el principal problema radica en que los transportistas aceptan pagar cupos, manifestando que todo ello se da porque, hasta el momento, no han visto acción por parte de los efectivos para frenar estos casos.

"Simplemente no salimos a trabajar porque nosotros trabajamos del día a día, no tenemos un sueldo que mensual nos van a pagar (...) Pero ¿Qué hacemos si no hay actitud de la Policía Nacional ni del Estado? No hay con quién quejarse, simplemente acceder para seguir comiendo el pan de cada día, no hay otra", declaró a nuestro medio.