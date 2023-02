Trujillanos conmemoran 202 años de su independencia

30/12/2022 / Exitosa Noticias / Actualidad

“La historia no se narra, la historia no se mira, la historia no se escucha; la historia se siente y se vive”, dijo el alcalde provincial Daniel Marcelo Jacinto, al intervenir en la sesión solemne por el 202° Aniversario de la Independencia de la Intendencia de Trujillo.

Allí recordó la valiente decisión del pueblo trujillano y del primer cabildo republicano del Perú acordando el compromiso de proclamar solemnemente la independencia del yugo español, lo que finalmente se hizo el 29 de diciembre de 1820, día en que flameó la primera bandera del Perú, confeccionada por damas trujillanas.

Esta gestión municipal se precia de haber colaborado con la reivindicación del nombre del marqués de Torre Tagle y ha unido esfuerzos con las autoridades para la exhumación de sus restos y el de su esposa, para que ambos descansen en paz en la cripta de la catedral, lejos del olvido al que habían sido injustamente condenados. A fines de diciembre del 2019 aquí fueron velados los restos de ambos, antes de continuar el sueño eterno, agregó.

“Trujillo le demostró al Perú que somos un pueblo grato con los próceres que hicieron posible la independencia del país”, remarcó.

En la ceremonia se expresó el reconocimiento de la Municipalidad Provincial de Trujillo con medalla de honor y diploma a los escritores: Saniel Lozano Alvarado, Bethoven Medina Sánchez e Iván La Riva Vegazzo, por su significativo aporte a la literatura regional y peruana.

La lectura del Acta de la Independencia de la Intendencia de Trujillo estuvo a cargo del regidor provincial Jorge Rodríguez Lázaro y durante el discurso de orden, que estuvo a cargo de Iván La Riva Vegazzo, se destacó que la grandeza liberteña no solo se expresa lo que dejaron nuestros antepasados, sino también en la declaración de nuestra independencia.

También te puede interesar: Construcción de carretera en Cascas genera perjuicio por S/ 582 mil

Aquí, un 29 de diciembre nació la independencia del Perú, por eso nuestro departamento se llama La Libertad. Y ese nombre nos lo entregó la historia justiciera por los servicios que prestamos a la causa pública. El 20 de noviembre de 1820 se inicia este proceso, con la decisiva correspondencia entre don José de San Martín y el marqués de Torre Tagle, pidiendo la urgente intervención de la intendencia en la gesta emancipadora.

Está pendiente para los historiadores trujillanos averiguar cuándo se formaron las milicias de Trujillo, que constituyeron la primera fuerza armada del Perú libre. Aires de libertad empezaron a soplar en Trujillo y el 29 de diciembre de 1820 se proclamó la independencia, agregó La Riva.

En la mesa de honor estuvieron, además de Marcelo Jacinto, el gobernador regional Manuel Llempén Coronel; el Gral. EP Cesar Claudet Morote, comandante general de la 32° Brigada de Infantería y comandante de armas de la guarnición militar de Trujillo; Eliseo Taboada Pilco, presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad; Gral PNP Augusto Ríos Tiravanti, capitán de fragata AP Richard Cruz, jefe de la capitanía de Salaverry y el ex alcalde y ex gobernador José Murguía Zannier.

Más noticias en Exitosa