Un nuevo fin de semana largo se aproxima en mayo: Entérate cuál es el día no laborable

Se acabó el fin de semana largo por Semana Santa en nuestro país y con ello, las actividades cotidianas retornarán a la habitualidad desde mañana, lunes 21 de abril. Sin embargo, en pocos días tendremos un nuevo feriado largo, a continuación, te contamos los detalles.

¿Cuándo será el próximo feriado largo?

De acuerdo al calendario, el próximo feriado nacional es el j ueves 1 de mayo por conmemorarse el Día del Trabajador. Durante esta fecha, los trabajadores tienen el derecho legal de disfrutar de un día de descanso remunerado.

Asimismo, el Poder Ejecutivo, a través del Decreto Supremo N.º 042-2025-PCM, declaró dos días no laborables para el sector público para el presente año, siendo los siguientes: viernes 2 de mayo y viernes 26 de diciembre de 2025 .

En ese sentido, desde el jueves 1 al domingo 4 de mayo habrá un nuevo fin de semana largo en el Perú, a fin de promover la práctica del turismo interno, para de esta manera, contribuir al crecimiento económico y al desarrollo social del país.

Beneficios laborales por trabajar en feriado y días no laborables

Si el empleador considera que el trabajador debe laborar el día declarado como feriado y sin descanso sustitutorio, este tiene derecho a una sobretasa del 100 % por el trabajo realizado, además del pago regular por ese día. Es decir, en la práctica percibiría el triple de su remuneración diaria.

Es importante mencionar para los trabajadores que, según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), no se considera trabajo en día feriado si el turno se inicia en día laborable y concluye en día feriado.

En el caso de los días no laborables, en el sector privado, los empleadores podrán acogerse a este régimen previo acuerdo con sus trabajadores. De no existir consenso, el empleador tiene la facultad de decidir y establecer el mecanismo para la recuperación de horas no trabajadas.

Las entidades y empresas que prestan servicios esenciales -como salud, saneamiento, energía, telecomunicaciones, transporte, seguridad, vigilancia, traslado de valores y expendio de alimentos- pueden definir qué puestos seguirán operativos durante estos días, a fin de garantizar la continuidad de los servicios.

Cabe señalar que, a diferencia de los feriados nacionales, los días no laborables dispuestos por el Gobierno son de descanso opcional, compensables, en el sector privado. Si estos últimos se laboran, no hay pago adicional al trabajador.

