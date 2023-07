Universidad Nacional Federico Villarreal suspenderá clases presenciales por anunciada 'Tercera Toma de Lima'

La Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) anunció que suspenderá sus clases presenciales a raíz de la anunciada 'Tercera Toma de Lima'. La medida anunciada por las autoridades de la casa de estudios rige desde el 17 hasta el 27 de julio.

Al respecto, los alumnos de la UNFV expresaron su preocupación por los exámenes que se llevarán a cabo, pues estos tendrán que ser realizados de manera virtual.

"La 'Toma de Lima' nos va a perjudicar porque estamos en semana de parciales y ahorita estamos a full con eso. (...) No es lo mismo, ahora vamos a tener que marcar y nos van a dar un tiempo limitado", explicó una de las alumnas.

"Por ejemplo, en mi caso, si el internet no me carga el examen, se pasa la hora de entrega. ¿Qué hago? No me van a poder justificar, eso me han dicho", agregó.