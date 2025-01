"Uno puede morir": Pacientes denuncian falta de citas y medicamentos en CAP EsSalud de El Agustino

En el distrito de El Agustino, pacientes del Centro de Atención Primaria EsSalud denuncian falta de citas y medicamentos. Adultos mayores forman largas colas desde tempranas horas.

En declaraciones para Exitosa, un hombre indicó que, con el paso del tiempo, han disminuido el número de citas en el establecimiento de salud y contó que necesita que un médico le recete sus fármacos para poder atender la herida que tiene en la cabeza.

"No hay cita. Ayer he venido y tampoco había. Otras personas están buscando cita desde hace dos o tres días. Antes eran 70 por día, luego dijeron 40, de ahí 20 y hoy día nada (...) Tengo una herida que no sana y necesito que el médico me recete fármacos porque se puede agravar (...) ¿Qué pasa? No hay organización. La administración está por los suelos", expresó.