Niño ROMPE EN LLANTO en el cine tras ver 'Vaguito' y usuarios reaccionan: "Aprenderá a no abandonarlos"

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un caso conmovedor, compartido en TikTok, donde un niño no pudo contener el llanto al ver la película 'Vaguito' y conocer la historia de un perrito de Punta Negra que aún espera el retorno de su dueño, en la orilla del mar.

Conmovedor film

Muchas personas no han dudado en llenar las salas de los cines en Perú para descubrir la conmovedora historia del famoso 'Hachiko peruano', ya que lo recaudado irá dirigido a albergues de animalitos para brindar la ayuda necesaria.

Recordemos, que esta producción audiovisual, está basado en hechos reales. Narra los eventos que tuvieron lugar en la playa Punta Negra, en Lima, Perú, donde el can se volvió viral. A diario, el animalito de cuatro patas acudía a ese balneario y, a pesar del intenso calor, se sentaba con la mirada fija en el horizonte, aguardando el regreso de su dueño, un pescador que falleció hace algunos años.

Niño llora por 'Vaguito'

En el material audiovisual, de solo 33 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un pequeño niño mira concentrado la película, pero termina con los ojos llorosos al ver que el can se mantiene leal a su dueño y espera que pueda retornar hacia él, algún día; sin embargo, eso no es posible, ya que nunca más podrán volver a tener sus aventuras juntos.

La madre del menor trata de consolarlo y calmarlo, pero él sigue llorando por la sensible escena. Los demás asistentes no pueden evitar sentir ternura por el niño e incluso, en redes sociales, aseguraron que ellos también no evitaron derramar lágrimas con 'Vaguito'.

El clip logró miles de interacciones y alrededor de dos millones de reproducciones, en la famosa plataforma china.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse conmovidas con la escena y aseguraron que con la película muchos niños podrán tomar conciencia sobre dar un buen trato a sus mascotas y nunca abandonarlos a su suerte.

"Esa película es bueno que vean los pequeñitos para que aprendan a amar a los animalitos", "los padres están haciendo una buena labor, es un niño empático y noble", "qué bueno que los niños crezcan con amor hacia los animalitos", "yo hubiera sido él, todos lloramos por los animalitos", "sintió en su corazoncito lo que pasó el perrito", "qué emoción", "los perritos siempre leales", "aprenderá a no abandonarlos", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales, ya que muchos se sintieron identificados al ver que un niño rompe en llanto con la película 'Vaguito', que cuenta la historia real de un perrito que espera a su dueño en la orilla del mar de Punta Negra, sin saber que ya falleció.